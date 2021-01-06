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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hayırsever Salih İşgören’e kabri başında anma

Hayırsever Salih İşgören’e kabri başında anma

-Anmadan genel detay görüntü

Emniyet Müdürü Misyon Medikal İzmir Emniyet Müdürü Sağlık Teknisyeni 

--Dua edilmesi ve kabre gül bırakılmasından görüntü
--Mahir Dinç'in konuşması

( İZMİR ) İZMİR

- Hayırsever Salih İşgören, vefatının 10. yılında Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından kabri başında anıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişi ile gerçekleştirilen anmada, Salih İşgören ve eşi Nevvar İşgören için dua edildi. 10 yıl önce hayatını kaybeden hayırsever Salih İşgören, Aşağı Narlıdere Mezarlığındaki kabri başında anıldı. Bu yıl pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişi ile katılım düzenlendi.
Anmaya; emekli İzmir emniyet müdürü Halil Tataş, Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Mahir Dinç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enes Uzunlar, Yönetim Kurulu Üyesi Mülayim Altınkalp, Nevvar-Salih İşgören eğitim ve sağlık kurumları yöneticileri katıldı.
İşgören için Şehitlik Cami İmamhatipi Hüseyin Kaya dua okudu. Anma etkinliğinde konuşan Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Mahir Dinç, “Salih İşgören'i; hayıseverliğin, empatinin, iyiliğin, ailesine ve ülkesine sadakatin ülkedeki en iyi örneklerinden biri olarak tanımlayabiliriz. Salih İşgören, iş insanı olarak kıvrak zekasıyla ve yatırımlarıyla İzmir’de kazandığını İzmir’e ve ülkesine verme gibi bir idealin insanıydı. Bu konuda onu teşvik eden, hayat arkadaşı Nevvar İşgören’di. Onların yoklukları vakıf ile birlikte bir varlık olarak sürdürüyor. Manevi varlıkları, önceki gün 500’e yakın çocuğa burs olarak dokundu. Acil servislerde, yoğun bakımlarda emek veren hasta bakıcısından hemşiresine; sağlık teknisyeninden biyomedikalcisine ve doktoruna kadar hayatını ortaya koyan sağlık emekçilerinin yanındalar. Salih Amca’nın başlattığı bu iyilik misyonunu daha da yükselterek daha iyi noktalara taşımayı arzuluyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından merhum Salih İşgören ve eşi merhume Nevvar İşgören için dua edilerek kabirlerine güller bırakıldı. (CA-Y)
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