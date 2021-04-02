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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Hayırsever kardeşlere kuzu sürprizi

Hayırsever kardeşlere kuzu sürprizi

Kuzunun teslim edilmesi

İslam Yetim Çocuklar Yetim Çocuk 

-Çocukların konuşması

( BURSA -ÖZEL)- Kuzu almak için biriktirdikleri cep harçlıklarını yetim çocuklara bağışlayan 2 kardeşe esnaf, yavru kuzu hediye etti BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesinde Nisanur ve Aziz İslam Yakut isimli kardeşler, kuzu almak için biriktirdikleri 627 lira parayı yetim çocuklara bağışladı. Minik kardeşlerin yaptığı bu davranışa sessiz kalmayan bir esnaf, çocuklara kuzu hediye etti. Nisanur ve Aziz İslam Yakut kardeşler, uzun süredir kumbaralarında biriktirdikleri 627 TL parayı yardım kuruluşu aracılığı ile yetim çocuklara bağışladı. Minik kardeşlerin bu davranışından etkilenen Orhangazili hayırsever bir esnaf, minik kardeşlere kuzu hediye etti. İznik’te kuzu almak için biriktirdikleri 627 TL’yi yetim çocuklara bağışlayan minikleri haberlerde gördüğünü söyleyen iş adamı, "Küçük yaştaki çocukların böylesine güzel düşüncelerle yetim çocukları unutmamaları beni duygulandırdı. Çocukların aileleri ile irtibata geçip onlara bir kuzu hediye etmek istediğimi ilettim. Kuzuyu teslim edince yaşadıkları mutluluğu görmek bizleri çok daha fazla duygulandırdı. Ayrıca çocuklarına daha küçük yaşta böylesine bir sorumluluk yükleyen aileye de teşekkür ediyorum. İyilik yapmak iyi bir insan olmayı gerektirir, çocukların yaptıkları hayrı Allah kabul etsin" dedi.
Çocukların ailesinden teşekkür Nisanur ve Aziz İslam Yakut kardeşlerin ailesi ise, çocuklarına kuzu hediye eden Orhangazili hayırsever esnafa teşekkür ederek, "Çocuklarımızın yaptığı iyiliğe iyilik ile karşılık veren esnafımıza teşekkür ediyoruz. Biz de tıpkı onun gibi çocuklarımızı mutlu edince duygulandık. Allah razı olsun, kendisine çok teşekkür ediyoruz" dediler.
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