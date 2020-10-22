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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hayırsever iş kadınından okula kütüphane

Hayırsever iş kadınından okula kütüphane

Hayırsever Aysel Dondurmacı’nın konuşmaları

Kütüphane İş Kadını Allah Öğrenciler 

-Haliliye ilçe Kaymakamı Metin Esen’in konuşmaları
-Öğrencilerin konuşmaları
-Kütüphaneden deyatlar
-Okuldan detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da hayırsever iş kadının gayreti sonucu kütüphanesi olmayan Yeşil Urfa İlköğretim-Ortaöğretim Okulu’na kütüphane kazandırıldı. Hayırsever iş kadını Aysel Dondurmacı’nın gayretleri sonucu Haliliye ilçesinde bulunan Yeşil Urfa İlköğretim-Ortaöğretim Okulu’na kütüphane kazandırıldı. Haliliye ilçe Kaymakamı Metin Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural’ın katılımıyla kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Kütüphanelerine kavuşan öğrenciler artık kitap okuyabilecek. Kütüphane’nin açılışında konuşan Haliliye ilçe Kaymakamı Metin Esen, “Haliliye ilçesinde yer alan Yeşil Urfa İlköğretim-Ortaöğretim okuluna kütüphane kazandırıldı. Kütüphanede emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Kütüphanenin dizaynı ve araç gereçlerini düzenleyen Aysel Dondurmacı’ya teşekkür ediyorum. Aysel Hanım elinden geleni yapmış. Allah kendisinden razı olsun. Bizde çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı. “Hayalimdi, gerçek oldu” Okula kazandırdığı kütüphanenin çocuklara fayda sağlayacağını dile getiren hayırsever Aysel Dondurmacı ise, “Benim için hayaldi, hayalimi gerçekleştirdim. Eğitim gönüllüsüyüm. Ben 4 çocuk annesiyim ama yalnız çocuklarımdan sorumlu değilim. Şanlıurfa’nın bütün çocukların annesiyim. Pandemi sürecinde normalleşmeye girilince kütüphanesi olmayan okulumuza kütüphane yaptık. İnşallah çocuklara faydalı olur. İlerde kendilerine güzel adımlara vesile olur” diye konuştu.
Öğrencilerde kütüphaneye kavuştukları için emeği geçen herkese teşekkür etti.
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