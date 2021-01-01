Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
HAYDİ ekipleri, yeni yıla sokak hayvanlarıyla girdi

HAYDİ ekipleri, yeni yıla sokak hayvanlarıyla girdi

sokak hayvanları sevilirken görüntü

Polis Polis Ekipleri Yeni Yıl Hayvan Sokak Hayvanları 

-hayvanlar, beslenirken görüntü
-hayvanların üzerine battaniye örterken görüntü
-mama kapları doldurulurken görüntü

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekipleri yıl başına sokak hayvanlarını besleyerek ve üstlerine battaniye örterek girdi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, yıl başı dolayısıyla kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı. HAYDİ ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde kentin bir çok noktasında bulunan hayvan mama ve su kaplarına mama ve su doldurdu. Ayrıca ekipler, sokakta bulunan hayvanların üstlerini battaniyeyle örterken, elleriyle besledi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı