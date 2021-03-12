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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Haydarpaşa Garı’nda korkutan atölye yangını

Haydarpaşa Garı’nda korkutan atölye yangını

Gardan görüntü

Yangına Müdahale 

-ekiplerden görüntü
-detaylar

( İSTANBUL -2) İSTANBUL

- Kadıköy Haydarpaşa Gar’ı çevresinde bulunan bir marangoz atölyesinde gerçekleştirilen çalışmalar esnasında ufak çaplı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın, Haydarpaşa Garı’nda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Haydarpaşa Garı’ı yakınlarında bulunan bir marangoz atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, atölye içerisinde ufak çaplı maddi hasar oluştu.
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