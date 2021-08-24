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Haydarpaşa Garı çevresindeki kazılarda tarihi yapılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Haydarpaşa Garı çevresindeki kazılarda tarihi yapılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor

Haydarpaşa Garı çevresindeki kazılarda tarihi yapılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor

Arkeolojik kazılar Drone

( İSTANBUL -DRONE-ÖZEL)- Kadıköy’deki Körler Ülkesinde kazı çalışmalarının son hali havadan görüntülendi İSTANBUL

Arkeolojik Kazı Mimari Arkeoloji 


- Haydarpaşa Garı çevresindeki arkeolojik kazı alanında yapılan çalışmalarla ortaya çıkan, Körler Ülkesi olarak bilinen Khalkedon antik şehrine ait buluntular, bölgenin 2 bin 500 yıllık tarihini gözler önüne seriyor. Körler Ülkesi olarak adlandırılan alandaki kazı çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi. Tarihi Haydarpaşa Garı ve çevresinde Marmaray çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı adına İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından Mayıs 2018'de başlatılan kazı çalışması, yaklaşık 3 yıldır büyük bir titizlikle devam ediyor. Osmanlı, Bizans, Helenistik ve Klasik dönemlere ait birbirinden farklı tarihi yapıları içerisinde barındıran alanda yapılan kazı çalışmaları, Anadolu'nun köklü tarihine ışık tutuyor. Arkeolog, müze uzmanı ve işçilerden oluşan 430 kişi tarafından peronlar, menfez, İbrahimağa ve İbrahimağa manevra bölgelerini içine alan yaklaşık 350 bin metrekare alanda yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan buluntular, tarihi 2 bin 500 yıl önceye uzanan Körler Ülkesi olarak bilinen Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine ait önemli ipuçları veriyor. Titizlikle yürütülen kazılarda bugüne kadar Khalkedon'a ait mimari kalıntılar, mezarlar, binlerce obje ve hamam ile 10 bine yakın sikke bulundu. Yürütülen çalışmalar kapsamında, ortaya çıkan yapılar gün geçtikçe daha da detaylı şekilde gözler önüne seriliyor. Haydarpaşa Garı ve çevresinde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında gelinen son durum drone ile havadan görüntülendi. (ASK-CGK-
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