Haybulans, 180 hayvanı telef olmaktan kurtardı

-Hayvan sürüsü ve detaylar

-Veteriner ve çobanın konuşmaları



( BAYBURT -ÖZEL) BAYBURT



- Bayburt’un Demirözü ilçesinde yedikleri yoncadan zehirlenen 180 büyükbaş hayvan, Haybulans ekiplerinin müdahalesi sonrası kurtarıldı. Demirözü’nde çoban tarafından otlatılan 180 büyükbaş hayvan yedikleri yoncadan ötürü şişerek rahatsızlandı. Hayvanların şiştiğini gören çoban Mehmet Argan, ilçe veteriner hekimlerine haber verdi. Yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu dile getiren Argan, "Tarım İl Müdürlüğünden ekip geldi, veteriner hekimler geldi, acil müdahale ettiler. Hayvanların şişlerini aldılar, ilaç verdiler, bayağı uğraştılar. 3 hayvan kurtarılamadı ama diğer hayvanların durumu şu an iyi" dedi.

Haybulansla olay yerine giden ekiple birlikte 16 veteriner hekim şişen hayvanlara anında müdahale ederek, 180 adet hayvanı telef olmaktan kurtardı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan 3 hayvan ise mecburi kesim yapılarak telef olması engellendi. 3 hayvan dışında diğer hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Şube Müdürü Kürşad Yıldız, şunları söyledi: "İlçe müdürlüğümüz veteriner hekimlerinin bize acil durum belirtmesi üzerine, il müdürlüğümüze ait Haybulansla olay yerine geldik. Burada bulunan hayvanların tamamına 16 veteriner hekimle birlikte müdahale ettik. 3 tane hayvanımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, mecburi kesime sevk edilmek zorunda kaldı diğer hayvanlarımızın hepsinin tedavisi yapıldı, kontrol altındalar"

