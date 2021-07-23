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Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı

Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı

Cenaze Töreninden görüntüler

Tiyatro Kalp Krizi Cenaze Namazı Kışla Tiyatro Oyuncusu 

-Törene katılanlardan detaylar

( ANKARA ) - ANKARA

- Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam ederken hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Ankara Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 56 yaşındaki tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, dün kalp krizi geçirerek vefat etti. Tiyatro oyuncusu Yıldız için Karşıyaka Camii’nde düzenlenen cenaze törenine aile yakınları, sanatçı dostları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.
Yıldız’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
(MC-
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