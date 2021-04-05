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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hayatını kaybeden taksi şoförü 40 araçlık konvoy ile son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden taksi şoförü 40 araçlık konvoy ile son yolculuğuna uğurlandı

Konvoydan detay

Taksi Şoförü Kalp Krizi Cenaze Namazı Cenaze Aracı Taksi Şoförleri 

-Cenaze namazından görüntüler
-Röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Sultangazi'de bir durakta 20 yıldır taksi şoförü olarak çalışan 53 yaşındaki Erol Dilek, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dilek ile aynı durakta çalışan arkadaşları 40 araçlık konvoy ile cenaze aracına eşlik etti. Edinilen bilgiye göre kahvaltı yaptığı esnada ailesine başım ağrıyor diyerek sofradan kalkan ve 20 yıldır taksi şoförlüğü yapan Erol Dilek aniden yere yığıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine kısa sürede yardımına koşan taksici arkadaşları ve olay yerine gelen ambulans ekipleri Dilek'i hastaneye kaldırdı. Kalp krizi geçiren Erol Dilek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dilek ile aynı durakta çalışan taksi şoförleri, hayatını kaybeden 20 yıllık arkadaşları için bugün bir araya gelerek 40 araçlık konvoy eşliğinde cenaze aracına eşlik etti. Erol Dilek'in cenazesi Habibler Yayla Mahallesi Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından helallik alınarak toprağa verildi.
(HT-Mİ-ZA-
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