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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için hastaneden yazılı açıklama

Hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için hastaneden yazılı açıklama

Hastanenin açıklaması

Başbakan Hastane Bild Yazılı Açıklama 

-arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastaneden de yazılı bir açıklama yapılarak, "Hepinizin bildiği gibi TC. Eski Başbakanlarından sayın Ahmet Mesut Yılmaz yaklaşık 2 aydır Akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibari ile yenik düşmüş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz. Türk milletinin başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.
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