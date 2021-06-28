Hayatını kaybeden konservatuvar öğrencisi, gözyaşları içinde toprağa verildi



- İzmir'in Bornova ilçesinde ev yapımı alkol kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren konservatuvar öğrencisi Berna Özcan (25), Kemalpaşa ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz 26 Haziran gecesi saat 07.00 sıralarında ilçeye bağlı Erzene Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde Berna Özcan (25) ve iki arkadaşı ev yapımı içkiden içtikten sonra uyudu. Özcan, sabah saatlerinde bir anda fenalaşınca durum sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine Berna Özcan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözyaşları içinde toprağa verildi Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi olduğu öğrenilen Berna Özcan'ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Özcan’ın cenazesi memleketi Kemalpaşa ilçesine getirildi.

Özcan’ın naaşı, Bağyurdu Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından, götürüldüğü Bağyurdu Mezarlığı’nda gözyaşları ile toprağa verildi.

(Mİ-

