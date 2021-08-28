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Hayatını kaybeden eski milletvekili Durmaz toprağa verildi
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hayatını kaybeden eski milletvekili Durmaz toprağa verildi

Hayatını kaybeden eski milletvekili Durmaz toprağa verildi

Cenazenin törenin yapılacağı alana getirilmesi

Eski Milletvekili Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Milletvekili Milletvekilliği 

-Tabutun taşınmasından görüntü
-Cenaze namazından görüntü
-Ölen milletvekilinin fotoğrafı

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

- Doğruyol Partisi’nden (DYP) iki dönem Afyonkarahisar milletvekilliği yapan ve Ankara’da hayatını kaybeden Baki Durmaz düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
1987 ve 1991 yıllarında DYP’den Afyonkarahisar milletvekilliği yapan Durmaz, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı 85 yaşında hayatını kaybetti. Ankara’da yaşamını yitiren Durmaz için memleketi olan Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Dağılgan köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Durmaz’ın Türk bayrağına sarılı tabutu köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Evli ve 3 çocuk babası olan Durmaz için ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de resmi cenaze töreni düzenlendiği öğrenildi. (GC-
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