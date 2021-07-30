Hayatını kaybeden eski Başkan Ali Dartanel için tören düzenlendi

-Protokolden görüntü

-Başkan Zolan konuşmasından görüntü

-İl Müftüsü Aşık dua etmesinden görüntü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de 99 yaşında hayatını kaybeden eski başkan Ali Dartanel için Büyükşehir Belediyesi’nin önünde tören düzenlendi.

Denizli’de 1968-1973 yılında arasında Belediye Başkanlığı yapan ve Denizlispor’un efsane başkaları arasında yer alan Ali Dartanel, 99 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Dartanel için Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin önünde tören düzenlendi.

Törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Dartanel’in ailesi, vatandaşlar ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Törende Ali Dartanel’in özgeçmişi okunurken, Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık dua ederek helallik aldı. Törende konuşan Başkan Osman Zolan Ali Dartanel’in bir çok ilklere imza attığını belirterek, “Ali Dartanel Başkanımız Cumhuriyetle beraber başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz olmak üzere rahmetli Menderes’in Denizli’ye gelişini şahitlik yapmış, ayrıca Celal Bayar Cumhurbaşkanımızla siyaseten beraber büyümüş. Denizli’mize her yönüyle katkı sağlamış. Özellikle 1968 ve 73 yılları arasında zor şartlarda ilkleri kazandırmıştır. Kendisini tanımaktan mutlu oldum. Devlet adamlığı ve sohbetiyle güzel bir adamdı” dedi.

Törenin ardından Yeni Cami’de kılınacak cenaze namazı sonrası Dartanel, Asri Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlanacak.

