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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Hayatını kaybeden Belde Belediye Başkanı Açmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Belde Belediye Başkanı Açmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazından detay

Cenaze Kalp Krizi Cenaze Namazı Köy Mezarlığı 

-Katılımcılardan detay
-Cenazenin araca taşınması
-Merhumun defnedilmesi
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Elazığ’ın Bükardi Beldesi Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz son yolculuğuna uğurlandı. Alınan bilgiye göre, Arıcak ilçesine bağlı Bükardi Beldesi Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz (65), bugün sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan 6 çocuk babası Başkan Açmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başkan Açmaz için bugün öğle namazını müteakip Elazığ merkeze bağlı Yedigöze köyünde cenaze namazı kılındı. Namaza, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, ilçe ve belde belediye başkanları, parti teşkilat mensupları ile ailesi katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Başkan Açmaz, köy mezarlığına defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.
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