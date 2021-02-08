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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta’nın babası Kenan Usta konuştu

Hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta’nın babası Kenan Usta konuştu

Canlı yayından görüntü

İntihar Genç Kız 

-Baba Kenan Usta'nın konuşması
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- “Kızımın esrarengiz ölümü araştırılması gerekir” İSTANBUL

- Zonguldak'ta erkek arkadaşının 8'nci kattaki evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta’nın babası Kenan Usta, canlı bağlanarak acı olayı anlattı. Zonguldak'ta erkek arkadaşının 8'nci kattaki evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta Ankara'da toprağa verildi.
Ayşe Özgecan’ın babası Kenan Usta, hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor hayatta” programına canlı bağlanarak acı olayı anlattı. Kızıyla en son bir hafta önce piknik yaptığını söyleyen Kenan Usta, gece saatlerinde vefat haberini aldığını söyledi.

Kızı Ayşe Özgecan’ın ilişkisine dair bir bilgisi olmadığını söyleyen acılı Baba, “Annesi tanıyordu” dedi.
Kızının esrarengiz ölümünün araştırılması gerektiğini söyleyen Usta, “İntiharsa bile kızımı buna sürükleyen sebep neydi?” diyerek şüpheleri olduğunu dile getirdi. Şüpheli erkek arkadaşın ailesinden kimsenin genç kızın ölümünden sonra aileyle iletişime geçmediğini söyleyen Kenan Usta sitem etti. (AG-E)
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