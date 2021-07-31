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Hayatını kaybeden 2 yangın işçisinin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hayatını kaybeden 2 yangın işçisinin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi

Hayatını kaybeden 2 yangın işçisinin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi

-Morg detay

Sağlık Ekibi Orman Yangını Adli Tıp Kurumu Yangına Müdahale Orman İşçisi 

--Cenaze aracı detay
--Cenaze aracının kalkışı detay
--Hastane genel detay
-- Fotoğraflar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Manavgat ilçesindeki orman yangınında hayatını kaybeden 2 orman işçisinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Manavgat’ta 4 gün önce başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürüyor. Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi'nde bulunan evler boşaltıldı. Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunan arazöz alevler arasında kalırken, arazözde görevli 4 kişilik yangın ekibinden 2 kişiye ulaşılamadı. Alevler arasından yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın yanan arazöz içerisinde cansız bedenlerine ulaşıldı. Tokla ve Cinbaş’ın cansız bedenleri Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler incelemeleri yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (EA-
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