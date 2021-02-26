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( BURSA ) "Hayat Sağlık Grubu" 43 yaşında BURSA



- Bursa’da 1978 yılında hizmet vermeye başlayan "Hayat Sağlık Grubu" 43. yılını kutluyor. İlk gününden bu yana vatandaşların kendilerine olan teveccühlerinin hiç azalmadan devam ettiğini ifade eden Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Ahmet Özkul, “İlk olarak hastane olarak başladığımız faaliyetimize Hayat Sağlık Grubu olarak devam ediyoruz. Hayat Hastanesi, Hayat Tıp Merkezi, Hayat Diş Polikliniği, OSGB ve Hayat Vakfı’yla artık büyük bir aileyiz. Bütün dünyayı saran, günlük yaşamı değiştiren, hasta tercihlerini bile etkileyen veya ertelemelere sebebiyet veren korona virüs salgını sebebiyle son bir yılı çok farklı bir süreçte yaşadık. Yine şükürler olsun, yıllardan beri devam eden tecrübemiz, bütün çalışanlarımız arasındaki birlik ve beraberliğimiz ve tabii ki Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü ile diğer kurumların koordineli ve dirayetli çalışmaları sayesinde özel sağlık kurumları olarak faaliyetlerimize devam edebiliyoruz. Sağlığın yaşamın en önemli parçası olduğu yaklaşımıyla baktığımızda, sağlık hizmeti sunabilmenin de bir ayrıcalık olduğu kanaatindeyim. Bunu, inşallah kısa sürede sonuçlanmasını temenni ettiğimiz salgın döneminde toplumun her kesimi bir kez daha gördü. Bu münasebetle son bir yıldaki gayretli çalışmaları sebebiyle doktorlarımızdan hasta hizmetleri görevlilerimize ve idari personelimize kadar tüm çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Hayat Hastanesinin de bütün altyapısı ve çağın gereklerine uygun fiziki koşulları bu dönemde daha kolay çalışma imkânı sağladığını belirten Özkul, “Bursa’dan kazandığımızı Bursa’ya armağan ettik. İşte bunun sonucu; Özel Hayat Hastanesi olarak, 20 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve gelişmiş altyapıya sahip yeni binamızda, her gelir grubundan vatandaşımıza ‘nitelikli’ sağlık hizmeti sunmak gayesiyle yolumuza devam ediyoruz. Son teknoloji cihazlarla donatılmış hastanemizde, 29 branşta 53 poliklinik odası, 11 yeni doğan yoğun bakım yatağı, 4 modern doğumhane, 24 saat acil servis, 17 yataklı yoğun bakım ünitesi, birçok cerrahi operasyonun yapılmasına imkân sağlayan tam donanımlı 7 ameliyathane, son teknoloji cihazlarla donanmış hızlı doğru ve güvenilir tanıların yapılabildiği laboratuvar, 4’ü süit, 4’ü VİP 90 konforlu oda, son teknoloji görüntüleme üniteleri, çok kesitli tomografi, 1,5 Tesla MR, 3d renkli ultrason, dijital röntgen, dijital momografi, uyku laboratuvarı, 22 yatak kapasiteli fizik tedavi ünitesi ve 6 yataklı rehabilitasyon alanı, ayrıca medikal estetik ünitemizde de lazer epilasyon, cilt yenileme, zayıflama ve saç ekimi ile el ayak bakımının yapıldığı sağlık ve güzellik bölümümüz, 120 kişilik konferans salonumuz, modern sosyal yaşam alanlarımız bulunmaktadır” diye konuştu.

Konuşmanın ardından hastane personeli arasında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.



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