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Hayalini 30 yıl sonra kızıyla gerçekleştirdi
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Hayalini 30 yıl sonra kızıyla gerçekleştirdi

Hayalini 30 yıl sonra kızıyla gerçekleştirdi

-ANNENİN KUAFÖR DÜKKANINDA ÇALIŞMASINDAN GÖRÜNTÜ

Diploması Sınav Lise Öğrencisi Gesi Lise Öğrenci 

--NANNE VE KIZINDAN SINIFTA DETAYLAR
--ANNE VE KIZININ LİSE DİPLOMASINDAN GÖRÜNTÜ
--ANNE SELMA YILMAZ VE KIZI CEREN YILMAZ RÖP

( BURSA -ÖZEL)- Anne kız diplomasını beraber aldı BURSA

- Bursa'da 30 yıldır kuaförlük yapan kadın, en büyük hayâlini kızıyla birlikte gerçekleştirdi. Nilüfer ilçesinde 10 yaşından itibaren kadın kuaförlüğü yapan Selma Yılmaz (46), çocuk yaşta çalışmaya başladığı için okula gidemedi. Hayatı mücadeleyle geçen kadının okumak içinde hep ukde olarak kaldı. Hayâlinin bir parçası olan orta okul diplomasını dışarıdan okuyarak bitiren anne Gemlik Meslekî ve Eğitim Merkezinin ustalık belgesi olanlara lise diploması verdiğini duyunca hemen kayıt yaptırdı. Kızı Ceren Yılmaz da, lise öğrencisi olan anne kızıyla birlikte onun yardımları sayesinde derslerine çalıştı. Çalışmanın mükafatını ise kızıyla aynı yıl içinde diploma alarak gördü. 30 yıllık hayâline kavuşan kadın, diplomasını iş yerinin en güzel yerine asarak herkese gösteriyor. En büyük hayâline kavuştuğunu ifade eden Selma Yılmaz, "10 yaşımda çalışma hayatına başladım. Okula gidemedim, ama hep hayâlimde okumak vardı. Dışarıdan sınavlara girerek orta okul diplomasını aldım. Meslekî eğitim merkezlerinin ustalık belgesi olanlara lise diploması verdiğini öğrenince Gemlik Meslekî ve Eğitim Merkezine kayıt yaptırdım. Bu yıl kızımla birlikte lise diplomama kavuştum. Hayâlimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.
Annesinin hayâline kavuştuğunu belirten Ceren Yılmaz (18), "Annem liseye başladı ve benimle birlikte bitirdi. Ben ona derslerde yardımcı oldum. Annem hayâline kavuştuğu için çok mutlu" şeklinde konuştu.
(BRK-MŞ)
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