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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Hayal güçlerini sokağa taşıyan gençler onarmaya devam ediyor

Hayal güçlerini sokağa taşıyan gençler onarmaya devam ediyor

Tamamlanan çalışmalar

Doğalgaz Doğalgaz Kutusu Geri Dönüşüm Basketbol Grup Genç 

-Kurucu üye ile röp.

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Kadıköy’de bir grup genç sokaklarda eskiyen ve sıradanlaşan yerleri, ürettikleri tasarımsal ürünlerle mizah katarak yeniden onarıyor. İlk olarak 2015 yılında bir araya gelen gençler Kadıköy’ün sokaklarına mizah katarak renklendirmeye devam ediyor. Sokaklarda sıradanlaşan görüntüleri onarma ve farklı bir şekle dönüştürme amacı taşıyan gençler, yeni nesil üretim araçlarını kullanarak oluşturdukları tasarım ürünler ile eskiyen yerleri yeniden onarıyor. ‘Onarma, üretme ve paylaşma’ fikriyle yola çıkan gönüllü grubun şu an için 1000’den fazla üyesi var. Projelerin gerçekleştirilmeye başlandığı ilk süreçte masrafları kendileri karşılayan gönüllüler, başarılı çalışmaları sonucunda farklı kişi ve kurumlardan destekte almaya başladı.
Ekibin en büyük çalışmalarından biri ise geçtiğimiz aylarda tamamlanan Kalamış Parkı Projesi. Destekçileriyle birlikte hareket eden gönüllüler gerçekleştirilen proje kapsamında basketbol ve voleybol sahaları ile kaykay parkını geri dönüşüm malzemeleri kullanarak yeniledi. “Yeni nesil üretim araçlarıyla müdahale ediyoruz” Kulübün kurucu ortaklarından Ufuk Emin Akengin gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin olarak, “Çevremizde gördüğümüz ve müdahale edebileceğimiz tasarımsal sorunlara yeni nesil üretim araçlarıyla müdahale etmeye çalışıyoruz. İlk dönemlerde projelerimizin maliyetlerini kendimiz karşılarken, ilerleyen süreçte farklı destekçilerimizde oldu. Yolda gördüğümüz kırık bir babayı onarmakta bizim için bir faaliyet, aynı zamanda tasarımı sıradanlaşmış bir doğalgaz kutusunu yenilemekte bizim için bir onarma faaliyeti. Merak edenler Kalamış Parkı projemize bakabilir. 3 bin 400 metrekarelik bir alanda dört farklı spor alanının iyileştirmesini yaptık” diye konuştu.
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