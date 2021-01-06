- Hawaii’de Kilauea Yanardağı Lav Püskürtmeye Başladı



- Hawaii’deki Kilauea Yanardağı, Aralık ayında yeniden faaliyete geçmesinin ardından lav püskürtmeye başladı.

Geçtiğimiz Aralık ayı sonunda yeniden faaliyete geçen ABD’nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea Yanardağı’nda hareketlilik devam ediyor. Kilauea Yanardağı, hafta sonu boyunca lav püskürttü. Lavlar kraterde oluşan bir lav gölüne akarken, lav gölünde yüzeyden yaklaşık 6 metre yüksekte katılaşmış lav adası oluştuğunu söyledi.



Hawaii Volkan Gözlemevi, lavın Kilauea Yanardağı’nın zirve krateri ile sınırlı olduğunu belirterek, magmanın Kilauea’nın yarık bölgelerinden birine hareket ettiğini gösteren hiçbir veri olmadığını bildirdi. Lav gölünün yaklaşık 189 metre derinliğinde ve alanı çevreleyen dar siyah bir çıkıntıya sahip olduğunu söyleyen Gözlemevi, patlamadan kaynaklanan birincil tehlikenin zirvede yayılan gazların ürettiği volkanik hava kirliliği olduğunu aktardı. Kilauea Yanardağı, yaklaşık 700 evin yanmasına sebep olduğu 2018'den beri patlamamıştı.



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