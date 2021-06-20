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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Havuza düşerek boğulan minik çocuk toprağa verildi

Havuza düşerek boğulan minik çocuk toprağa verildi

Boğulan çocuğun evinden detaylar

Cenaze Cenaze Namazı Helal Uttu 

-Anne Ümmü Evren'den detay
-Amca Mehmet Yıldrım ile röportaj
-Cenaze namazından detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bahçesindeki havuza düşerek boğulan 2,5 yaşındaki Mustafa Burak Evren gözyaşları içinde toprağa verildi.
Alaşehir’e bağlı Kozluca Mahallesi'nde oturan ve 2,5 yaşında olan Mustafa Burak Evren kendilerine ait havuza düşerek boğuldu. Olay dün saat 18.30 sıralarında yaşandı. Murat Evren (40) ve eşi Ümmü Evren dün saat 18.30 sıralarında Bağarası mevkiinde bulunan bağlarında işçilik yaparlarken ailenin tek çocuğu olan Mustafa Burak Evren bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile, onun havuzda çırpındığını gördü. Baba Murat Evren havuza atlayarak, çocuğunu kurtardı. Su yuttuğunu gören aile çocuklarını kendi imkanlarıyla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Buradan Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Mustafa Burak Evren bu sabaha karşı hayatını kaybetti.Mustafa Burak Evren'in cenazesi evlerinde helallik alınmasının ardından Kozca Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Alaşehir Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenaze namazında baba Murat Evren ayakta durmakta zorlanırken anne Ümmü Evren'in yorgun ve bitkin bir halde olduğu görüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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