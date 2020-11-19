Havuza düşen genci kurtaran ve ağabeyi ve arkadaşı boğuldu

-Olayın meydana geldiği havuzdan görüntü

-Elma bahçesi

-Jandarma, AFAD ekipleri

-Ölen şahsın fotoğrafı



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Ereğli ilçesinde, elma bahçesinde bulunan sulama havuzuna düşen genci kurtarmak için ağabeyi ve birlikte çalıştıkları arkadaşı havuza atladı. Genci havuzdan kurtaran ağabeyi ve arkadaşı suda boğularak hayatını kaybetti. Olay, Ereğli ilçesi Yeniköy Mahallesinde bir elma bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir elma bahçesinde çalışan işçiler yemek molasında bulunduğu sırada işçilerden Suriye uyruklu M.İ. (17) bahçede bulunan sulama havuzuna düştü. M.İ’nin yardım çığlığı üzerine bahçede beraber çalıştıkları ağabeyi Ali İshayman (20) ile çalışma arkadaşı Osman Kardaş (30) suya atladı. İshayman ve Kardaş havuzdaki M.İ’yi sudan çıkartmayı başardı ancak kendileri sudan çıkamayarak boğuldu. İhbar üzerine olay mahalline itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Havuzun suyunun boşaltılmasıyla Ali İshayman ve Osman Kardaş’ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (CK-FM-



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