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Havran’daki kazada 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Havran’daki kazada 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Havran’daki kazada 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Görüntüler klip halinde Edremit ftp'de

Polis Jandarma Alamut Sağlık Ekipleri Köprü 

-kaza detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen kazada, 2 km’lik araç kuyruğu oluştu. Edinilen bilgiye göre, kaza 15:00 sıralarında Balıkesir - Havran arası D 550 karayolunun Eseler Mahallesi köprüsünde meydana geldi. 16 AJP 295 plakalı araç ile G. Ö. idaresindeki 34 CZB 406 plakalı araçların çarpışması sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kaza nedeniyle bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı T.Ö., G.Ö., I.Ö., G.Ö ile diğer araçta bulunan C.C., E.C.,Y.C.,E.C.,E.C. ise hafif sıyrıklarla atlatması teselli oldu. Kaza nedeniyle, Balıkesir- Havran arası Palamut rampasında uzun ara kuyruğu oluştu. Güvenlik güçlerinin kontrollü olarak geçiş sağladığı kaza ile ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi. (BT-)
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