- Havran’da bir mahalle karantinaya alındı

-Yol kesme

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( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir'in Havran ilçesinde bir mahalle, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Jandarma mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Edinilen bilgiye göre, Havran'ın kırsal Tepeoba Mahallesinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Tepeoba Mahallesinde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu öğrenilirken, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının 8 Şubat’ta sona ereceği bildirildi.

Havran İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tepeoba Mahallesi girişinde bariyer kurarak mahallelere giriş ve çıkışlara müsaade etmiyor. Halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı bildirildi.

(EME-mşMŞ)



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