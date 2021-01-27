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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Havran’da bir mahalle karantinaya alındı

- Havran’da bir mahalle karantinaya alındı

Jandarma barikat

Koronavirüs Karantina Bild Kışla 

-Yol kesme
-Ekmeklerin gelmesi
-Köy detayları
-Köy tabela detayı

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Havran ilçesinde bir mahalle, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Jandarma mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Edinilen bilgiye göre, Havran'ın kırsal Tepeoba Mahallesinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Tepeoba Mahallesinde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu öğrenilirken, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının 8 Şubat’ta sona ereceği bildirildi.
Havran İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tepeoba Mahallesi girişinde bariyer kurarak mahallelere giriş ve çıkışlara müsaade etmiyor. Halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı bildirildi.
(EME-mşMŞ)
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