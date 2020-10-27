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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
HAVELSAN AI JET BIGG programına başvurular başladı

HAVELSAN AI JET BIGG programına başvurular başladı

Programa dair görüntüler

( ANKARA ) - ANKARA

Simülasyon Savunma Sanayi Genç Girişimciler Yatırımcı Girişimcilik 


- Türkiye’nin ilk yapay zeka BİGG programını HAVELSAN başlatıyor. Başvuruları 25 Ekim tarihinde başlayan HAVELSAN AI JET BIGG programında, TUSAŞ ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı kuruluşu olan Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. (SSTEK) de ana iş ortağı olarak yer alıyor. TÜBİTAK’ın 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı kapsamında gerçekleştirilecek ve iki ay sürecek yapay zeka girişimcilik programı kapsamında HAVELSAN ve TUSAŞ’ın inovasyon, Ar-Ge ve yapay zeka mühendisleri ile Türkiye’nin yapay zeka mühendisliği bölümüne sahip iki önemli kuruluşu Hacettepe Üniversitesi ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi programa katılan girişimcilere mentorluk desteği verecek. Onaylanacak projeler TÜBİTAK’tan 200 bin lira hibe desteği alırken, ayrıca SSTEK’den de yatırım desteği alarak, savunma sanayii ekosistemine girme fırsatını elde edecek. Yapay zeka girişimcilik programı HAVELSAN AI JET BİGG’e; bilgisayarlı görü, otonom sistemler, doğal dil işleme, veri görselleştirme, makine öğrenmesi, sanal asistan, dijital ikiz, simülasyon ve modelleme gibi yapay zeka teknolojileri alanlarında çalışmaları olan kişiler katılım sağlayabilecek. HAVELSAN Yıldız İnovasyon Merkezi tarafından düzenlenecek program kapsamında, HAVELSAN, TUSAŞ ve SSTEK bu programda genç girişimcilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek için iş birliği yapacak. Programa katılım sağlayanlara persona analizi, ürün yönetimi, iş modeli geliştirme, girişimcilik hukuku, muhasebe, yatırımcı sunumu teknikleri gibi girişimcilerin ihtiyaç duyduğu tüm temel yetkinliklerle, yapay zeka teknolojileri üzerine teknik eğitimler verilecek. Programa başvurular, “https://aijetbigg.havelsan.com.tr/” adresi üzerinden 25 Kasım 2020 tarihine kadar yapılabilecek. (MH-
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