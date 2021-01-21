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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Havalimanında uyuşturucu operasyonu: 24 kilo kokain ele geçirildi

Havalimanında uyuşturucu operasyonu: 24 kilo kokain ele geçirildi

Polis kamerasına yansıyan operasyon anı

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan Yurt Dışı 

-Dedektör köpeğin uyuşturucu araması
-Açılan kutulardaki güllerden görüntü
-Güller arasında saklanmış uyuşturucu madde
-Detaylar.

( İSTANBUL )- Yurt dışından Türkiye’ye gönderildiği öğrenilen kokainin, güller arasına saklandığı tespit edildi İSTANBUL

- İstanbul Atatürk Havalimanı’da düzenlenen operasyonda 24 kilo 250 gram kokain yakalandı. Edinilen bilgiye göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Atatürk Havalimanı’nda faaliyet gösteren bir kargo firmasında yurt dışından Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirildiği istihbaratı aldı. Alınan istihbaratı değerlendiren emniyet ekipleri, 18 Ocak’ta söz konusu kargo şubesine operasyon düzenledi.
Dedektör köpekle yapılan operasyonda, gül kutularının içine saklanmış halde 24 kilo 250 gram Kokain maddesi ele geçirildi. Polis, kargo şubesine hangi ülkeden geldiğini ve söz konusu uyuşturucunun Türkiye’deki alıcısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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