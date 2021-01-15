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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Havalar sıcak diye yaylaya çıkmışlardı, havalar soğuyup kar gelince tekrar köylerine indiler

Havalar sıcak diye yaylaya çıkmışlardı, havalar soğuyup kar gelince tekrar köylerine indiler

Koyun sürüsünden görüntü

Hava Sıcaklığı Karayolları Hava Sıcaklıkları İlginç Görüntü Cep Telefonu 

-Trafikte yaşanan anlardan görüntü
-Muhammet Bek ile röportaj
-Detaylar

( TRABZON -ÖZEL) TRABZON

- Trabzon’da mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı nedeniyle geçtiğimiz haftalarda sürüleri ile yakın yaylalara ve mezralara çıkan çobanlar havaların tekrar soğuyup yükseklere karın yağması ile köylerine geri dönüşe geçtiler. Ocak ayında nadir olarak karayollarında görülen çobanlar koyun sürüleri ile ilginç görüntüler oluşturdu.Her yıl bahar aylarında koyun sürüleri ile yaylalara doğru yola çıkan ve Ekim-Kasım gibi yayladan dönüşe geçen çobanlar bu yıl Doğu Karadeniz’de hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle döndükleri köylerinden geçtiğimiz haftalarda kısa süreliğini de olsa yakın mezra ve yaylalara çıkmışlardı. Aralık ayında yaylaya çıkan çobanlar soğukların başlaması ve yüksek kesimlere kar yağması ile köylerine dönüşe geçtiler. Yaklaşık 300 küçükbaşlık sürüsü ile Araklı-Bayburt karayolunda ilerleyen Muhammet Bek, yoldan geçen sürücülerin ilgi odağı oldu. Yoldan geçen araçların ilerleyişini zorlaştıran sürüdeki koyunlar ise sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.Koyun sürüsünü karayolunda ilerletmeye çalışan Muhammet Bek, “Araklı’dan çıktık Arsin’e gidiyoruz. Sabah saatlerinde yola çıktık. 300 koyunla yola çıktık. Trafikte zor oluyor. Arabalar geliyor sıkışıklık oluyor” ifadelerini kullandı.
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