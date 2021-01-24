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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Havalar ısındı gençler sokağa koştu

Havalar ısındı gençler sokağa koştu

Çocukların gezmesi

Polis Kamera Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri Grup Genç 

-Gençlerin top oynaması
-Polis denetimi

( BURSA )- Hem yasağı deldiler hem de maske ve sosyal mesafeyi hiçe saydılar BURSA

- Soğuk ve dondurucu havaların ardından havalar tekrar ısınmaya başladı.
Sıcak hava görenler yine kendilerini sokağa attı. Bir grup çocuk sokakta hem top oynadılar hem de kartopu o anlar kameraya böyle takıldı. Öte yandan polis ekipleri de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ana caddelerde denetimlerini sürdürüyor. Korona virüs denetimleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. İnegöl'de polis ekipleri gelen tüm araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. Havaların bir haftadır soğuk olması nedeniyle sokaklarda kimseyi görmek mümkün olmazken, sıcaklıkların artmasıyla vatandaşlar yine kendilerini sokağa attı. Sokağa çıkmaları yasak olmasına rağmen 20 yaş altı gençler bunlara uymuyor. İnegöl'de bir grup genç sokakta hem top oynadılar hem de kartopu. Gençler hem sokağa çıkma yasağını deldiler hem de maske ve sosyal mesafeyi hiçe saydılar. O anlar ise kameraya böyle yansıdı. Sokakta olan bazı çocuklar sivil ekipleri tarafından uyarılarak evlerine gönderildi. Kurallara uymayanlar hakkında ise işlem yapıldı. (AÇ-
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