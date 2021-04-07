Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

-Kurtarma çalışmalarından görüntüler

Mahsur Kaldı Bild Havalandırma Boşluğu İtfaiye Eri Yavru Kedi 

--Kurtarılan kediden görüntü
--İş yeri sahibinin kediyi sahiplenmesi
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir büfenin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Havalandırma boşluğundan çıkartılan kediyi büfe sahibi sahiplendi. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Saadettin Yalın Caddesi’nde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, büfe sahibi iş yerinin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğunda mahsur kaldığı belirlenen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler havalandırma boşluğunun duvarı, keserek delik açtı. Daha sonra itfaiye eri kediyi eliyle alarak havalandırma boşluğundan çıkarttı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kediyi, iş yeri sahibi sahiplendi. (MK-GY
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement