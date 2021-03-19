Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Havai fişek patlama davasında, iş güvenliği uzmanı tahliye edildi

Havai fişek patlama davasında, iş güvenliği uzmanı tahliye edildi

Duruşma salonu önü detaylar

( SAKARYA )- Ara karar verildi: 5 tutuklu sanıktan biri tahliye edildi- 5 gün süren patlama davasında ara karar verildi SAKARYA

İş Güvenliği İş Güvenliği Uzmanı Tutukluluk Süresi İş Sağlığı Havai Fişek Fabrikası 


- Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin görülen davanın 5’inci gününde mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
Heyet, iş sağlığı güvenlik uzamın olan A.B.’nin tahliyesine diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde kurulu havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Konuya ilişkin davanın 2’nci duruşmasının 5’inci günü, Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda görülmeye başlandı. Davanın 4’üncü gününde sanık ve avukatlarının, tarafların iddia ve ifadelerine ilişkin beyanları dinlenmesiyle devam eden duruşmada söz hakkı alan sanık Y.C., Türkiye’de iş kazalarının olduğunu ve tutuklanma sebeplerinin ise kamuoyu baskısı olduğunu belirtmişti. Sanık Y.C.’nin avukatı ve aynı zamanda Sakarya Baro Başkanı olan Abdurrahim Burak ise sanık hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu, kaçma şüphesinin olmadığını ve müvekkilinin tutukluluk süresinin de göz önünde bulundurularak tahliye talebinde bulunmuştu. Görüşünü açıklayan iddia makamı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık A.R.E.C.'nin tutuklanması talebinin dosyada değişiklik olmaması sebebiyle reddine karar verilmesini talep etmişti. Sanıklar ve avukatlarının tahliye istemlerini yinelemesi sonrasında ise heyet ara kararını açıklamak üzere davaya ara vermişti. Sanıkların, fabrika çalışanlarının, patlamada hayatını kaybeden işçilerin yakınlarının ve taraf avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, 5 günün sonunda ara kararını açıkladı.
Heyet, iş sağlığı güvenlik uzamın olan A.B.’nin tahliyesine diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement