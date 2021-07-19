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Havai fişek değil, elektrik telleri
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Havai fişek değil, elektrik telleri

Havai fişek değil, elektrik telleri

kabloların birbirine teması ve ortaya çıkan kıvılcımlar

Patlama Sesi Aşı Havai Fişek 

-patlama sesi ile birlikte ortaya çıkan ateş topları
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nizip ilçesinde aşırı yüklenme ve sıcaklar nedeniyle kopan elektrik kabloları havai fişek gösterilerinde yer alan görüntülere neden oldu.Nizip ilçesi Fevzi Paşa mahallesinde sokak ortasından geçen enerji nakil kabloları, aşırı yüklenme ve sıcaklar nedeniyle koptu. Kabloların birbirine teması nedeniyle çıkan kıvılcım ve parlamalar zaman zaman ise alev topuna dönüştü. Patlama sesi ve alev topları, havai fişek gösterilerinde ortaya çıkan görüntülere sahne oldu. Mahallede yaşanan panik üzerine ise bölgeye itfaiye ekipleri ve elektrik görevlileri sevk edildi.Olay yerine gelen arıza ekipleri tarafından bölgenin enerjisi kesilerek, kablolara ve hasar gören trafoya müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin tedbir amaçlı bulunduğu olay yerinde yaşanan panik ise ekiplerin arızayı gidermesi ile sona erdi.
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