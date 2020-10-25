Havacılardan Azerbaycan’a gökyüzünden destek

-Azerbaycan bayraklı paratray'ın havalanması

-Paratray'ın gökyüzünde Azerbaycan bayrağı ile uçması

-Paratray pilotu Avni Uzun'un Gökyüzünde Türk Bayrağını açması

-Paratray pilotu Avni Uzun ile röportaj

-Düzce Hava Sporları Kulübü Başkanı Beçhan Esen ile röportaj

-Paramotor pilotu Özcan Bulut ile röportaj

-Genel ve detay



( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE



- Düzce Hava Sporları Kulübü üyesi havacılar, yaptıkları organizasyon ile Azerbaycan’a destek vermek için gökyüzünde Azerbaycan bayrağı açtılar. Uçuşlarını da Azerbaycan için yapan havacılar, haklı davasında Azeri kardeşlerinin yanında olduklarını söylediler. Türkiye’den Azerbaycan’a destek çığ gibi büyürken, bir destekte Düzce Hava Sporları Kulübü’nden geldi. Dernek üyeleri haftasonu yaptıkları uçuşu Azerbaycanlı kardeşlerine adadılar. Gölyaka Kültürpark’ta uçuş yapan Düzce Hava Sporları Kulübü üyesi pilotlar ayrıca uçuş yaptıkları paratraya da Azerbaycan bayrağı takarak, gökyüzünde Azerbaycan için uçtular. Azerbaycan’a destek verdiklerini ve Azeri kardeşlerinin yanında olduklarını belirten paratray pilotu Avni Uzun; “Düzce havacılık kulübü adına etkilikler ve uçuşlar yapıyoruz. Bugünde değişik bir etkinlik yapalım istedik. Azerbaycan da mücadele veren Azeri kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bildirmek amacıyla hem türk bayrağı hemde Azerbaycan bayrağı açtık. Onları havadan selamladık. Haklı mücadelelerinde her zaman yanlarındayız. Allah muvafakatlarını artırsın. Bayraklar gökyüzünde, gönderde dalgalansın diyedir. Yerlerde sürünmek için değil. Biz iki bayrağımızı daha fazla yuıkarılara çıkartmak onlara destek olduğumuzu ve bütün varlığımızla onların yanında olduğumuzu bütün kalbimizle yanlarında olduğumuzu anlatmak amacıyla bir farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düşündük” ifadelerinde bulundu. Düzce Hava Sporları Kulübü Başkanı Beçhan Esen ise; “Düzce Hava Sporları Kulübü olarakAzeri kardeşlerimizin yanındayız. Bunu göstermek içinde paramotor ve paratray araçlarımıza Azerbaycan bayrağı açarak uçtuk. Azeri kardeşlerimizin bayrağını göklerde havalandırıyoruz Türk bayrağımızla beraber” diye konuştu.

Paramotor pilotu Özcan Bulut ise ; “Düzce’den Azeri kardeşlerimize selam olsun Bu süreçte bizlerde Biz havacılarda gökyüzünde iki tane bayrak havalandıralım istedik. Buda güzel bir görüntü oldu. Bunun heyecanını yaşıyoruz” dedi.





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