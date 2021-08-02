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Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü 5 yaralı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü 5 yaralı

Havaalanına giden otobüs takla attı: 3 ölü 5 yaralı

Olay yerinden detay

( ANTALYA -EK) ANTALYA

Polis Tur Otobüsü Polis Ekipleri Direksiyon 


- Manavgat’ta havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü takla attı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesi sürüyor.Alanya’dan Antalya Havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü, Manavgat çevre yolunda seyir halinde iken orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Şoförün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otobüs takla attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk belirlemelere göre olay yerinde 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişide yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara müdahalesi sürüyor.
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