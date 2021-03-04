Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

--Meteoroloji müdürü röportaj



( AFYON KARAHİSAR)- Hafta sonu güneşli bir hava hakim olacak AFYON KARAHİSAR



- Meteorolojik tahminlere göre, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar kademeli olarak artacağını belirterek mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi. Akçakaya, “Düşen sıcaklıklarımız hafta sonuna kadar yavaş yavaş artacak. Gece sıcaklıklarımız eksi 4, eksi 5’lerde seyrederken önümüzdeki günlerde kademeleri olarak artı dereceleri bulacak Afyonkarahisar için. Denizli için 4, 5 dereceleri, keza Uşak içinde artı 2, 3 dereceleri bulacak minimum sıcaklıklarımız. Maksimum sıcaklıklarımız ise 14, 14 dereceleri bulacak hafta sonu Cuma, Cumartesi gününe kadar sıcaklıklarımız kademeli olarak artacak. Denizli’de ise yarın 20 derece, Cumartesi 17 dereceyi beklemekteyiz. Mevsim normallerinin üzerine çıkacak hafta sonu itibariyle. Uşak’ta ise sıcaklıkların 14-15 dereceyi görebileceğimizi söyleye biliriz” dedi.

Normalleşme sürecinde son bir hafta güneşli bir havanın hakim olacağını ifade den Akçakaya, “Atmosferde hava sıcaklıklarımızın ulaşımda veya diğer unsurlar bakımından etkileyici bir unsur olmayacağını düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz değerlendirmelerde bu şekilde. En önemli gün bugün öğleden sonra, Çarşamba günü sabahına kadar yaşayacağımız aktiviteler olacaktır. Daha sonra sıcaklıklarında artışıyla birlikte normal yağışsız bir ortama gireceğiz” diye konuştu.





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