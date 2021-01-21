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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hava sıcaklıkları düştü, göletler dondu

Hava sıcaklıkları düştü, göletler dondu

Gölet tabelasından detay

Buz Tutan Gölet Buz Tutan Göl Uttu Kar Yağışı 

-buz tutan göletlerden detay

( KARABÜK )- Karabük'ün Eflani ilçesinde göletler buz tuttu, doyumsuz görüntüler ortaya çıktı KARABÜK

- Karabük’ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünürken göletler yüzeyi buz tuttu.Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede Ortakçılar, Bostancılar ve Kadıköy göletleri dondu. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ilçede göletlerin buz tutması seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
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