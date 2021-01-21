Hava sıcaklıkları düştü, göletler dondu

( KARABÜK )- Karabük'ün Eflani ilçesinde göletler buz tuttu, doyumsuz görüntüler ortaya çıktı KARABÜK
- Karabük’ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünürken göletler yüzeyi buz tuttu.Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede Ortakçılar, Bostancılar ve Kadıköy göletleri dondu. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ilçede göletlerin buz tutması seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
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