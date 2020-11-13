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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Hava sıcaklıkları düştü, arabaların camları buz tuttu

Hava sıcaklıkları düştü, arabaların camları buz tuttu

Karlı dağlar

Hava Sıcaklığı Uttu 

-Buz tutan araç camları
-Buzları kazıyan araç sürücüleri
-Röportaj
-detaylar

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Erzincan'da park halindeki araçların camları buz tuttu. Yüksek kesimlerde Munzur ve Keşiş Dağları'nın zirvelerine kar yağmasının ardından Erzincan kent merkezinde de hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında seyretmeye başladı.
Gece saatlerinde Erzincan’da termometreler eksi 4’ü gösterdi. İşe gitmek için arabasının yanına giden sürücüler ise otomobillerin camlarının buz tuttuğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Çimlerin de buz tuttuğu kentte sürücüler otomobillerinin camlarını temizledi. Erzincan’da gündüz havaların mevsim normalleri civarında seyrettiğini ancak gece ve sabah saatlerinde oldukça soğuk olduğunu belirten araç sürücüsü, “Kış geldi. Sabah aracımın camının buz tuttuğunu gördüm. Artık bundan sonra her sabah buz tutan camları kazıyıp işe gideriz” diye konuştu.
Öte yandan, Erzincan - Erzurum kara yolunda siste etkili olurken görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.
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