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Hava sıcaklığı 32 dereceye ulaştı, vatandaşlar plaja akın etti
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hava sıcaklığı 32 dereceye ulaştı, vatandaşlar plaja akın etti

Hava sıcaklığı 32 dereceye ulaştı, vatandaşlar plaja akın etti

PLAJDAN GÖRÜNTÜ

Hava Sıcaklığı Yağmur Gürültü Güneşli Hava Güneşli 

-YÜZENLERDEN GÖRÜNTÜ
-DENİZDEN GÖRÜNTÜ
-GÜNEŞLENENLERDEN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak Kapuz Plajı'nda hafta içi yoğunluğu yaşanıyor. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar güneşin ve denizin tadını çıkarttı. Zonguldak kent merkezinde hava sıcaklığının 32 dereceye ulaştığı Zonguldak’ta vatandaşlar plaja akın etti. Sabahın erken saatlerinde belediyeye ait Kapuz Plajında çakın eden vatandaşlar tatilin keyfini çıkarttı. Nem oranının yüzde 75’lere ulaştığı kentte vatandaşlar plaja giden bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeyi tercih ederken bazı vatandaşlar ise güneşlenerek tatilin tadını çıkarttı. Meteoroloji yetkilerinden alınan bilgiye göre güneşli havanın Perşembe ve Cuma günleri yerini gök gürültülü yağmura bırakacağı öğrenildi. (SÖ-
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