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Hava sıcaklığı 28 dereceye ulaştı, vatandaş plaja akın etti
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hava sıcaklığı 28 dereceye ulaştı, vatandaş plaja akın etti

Hava sıcaklığı 28 dereceye ulaştı, vatandaş plaja akın etti

ZOBGULDAK

Salda Plaj 

-DENİZDEN GÖRÜNTÜ
-VATANSAŞLARDAN GÖRÜNTÜ
-YÜZENLERDEN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak Kapuz Plajı'nda hafta başı vatandaşlar plaja akın etti. Hava sıcaklığının 27 ile 30 dereceye ulaştığı Zonguldak’ta vatandaşlar plaja akın etti. Nem oranının yüzde 70’lere ulaştığı kentte vatandaşlar denizin keyfini çıkardı. Haftanın ilk gününde Kapuz Plajı’na giden vatandaşlar hem denize girdi hem kumsalda güneşlendi. (SÖ-OA-
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