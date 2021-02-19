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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Hava Kuvvetlerine bağıl NEXUS ACE Eğitim uçuşları nefes kesti

Hava Kuvvetlerine bağıl NEXUS ACE Eğitim uçuşları nefes kesti

MSB paylaşımı

( ANKARA ) - ANKARA

Efes Sosyal Paylaşım Sitesi Sosyal Paylaşım 


- Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakları tarafından NEXUS ACE görevi icra edildiğini açıkladı.
Uçuşların nefes kesen görüntüleri yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “17 Şubat 2021’de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarımız tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi. NEXUS ACE; NATO AWACS uçağı ile milli muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir” ifadesine yer verdi. (ME
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