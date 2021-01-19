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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Hava ambulansı karla kaplanan yola inip hasta nakli gerçekleştirdi

Hava ambulansı karla kaplanan yola inip hasta nakli gerçekleştirdi

Hava ambulansına hastanın nakledilmesi

Üniversite Hastanesi Karahisar Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Helikopter 

-Ambulansa nakil işlemini gösteren fotoğraflar

( AFYON KARAHİSAR)- Kalçası kırılan 78 yaşındaki vatandaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine ulaştırıldı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da düşme sonucu kalçası kırılan 78 yaşındaki adam, 112 Acil Servise ait hava (helikopter) ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Hava ambulansı, zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü Çay ilçesinde hastanenin önünde karla kaplanan yola inerek yaşlı adamı bir başka hastaneye sevk etti. Olay, Çay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakkı B. (78), henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü düşerek kalça kemiğini kırdığı Yakınlarının haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Servise ait ambulans sevk edildi. Ambulans ile Çay Devlet Hastanesine kaldırılan Hakkı B.’nin burada yapılan kontrollerde acilen ameliyata alınması gerektiği belirlendi. Bunun üzerine sağlık ekipleri bölgeye hastanın durumunun aciliyeti ve yolda sarsılıp acı çekmemesi için bölgeye hava ambulansını istedi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen hava ambulansı zorluk kış şartlarının hüküm sürdüğü ilçede hastane önünde karla kaplanan kara yoluna iniş yaptı. Sağlık ekipleri ardından ambulanstan aldıkları Hakkı B.’yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine sevk etmek üzere helikoptere nakletti. Hava ambulans ile üniversite hastanesine götürülen Hakkı B. burada ameliyata alındı. (GC-Y)
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