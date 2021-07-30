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Hava almak için çıktığı balkondan aşağıya düştü
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Hava almak için çıktığı balkondan aşağıya düştü

Hava almak için çıktığı balkondan aşağıya düştü

Balkondan düşen adama sağlık ekibinin müdahalesi

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Astım Hastası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-İlk müdahalesi tamamlanan adamın sedyeye alınması
-Sedyenin ambulansa taşınması
-Ambulans ve apartmanın görüntüsü
-Olay yerinden görüntüler
-Adamın düştüğü balkonun görüntüsü
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da hava almak için çıktığı 2. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düşen kişi yaralandı. Olay, Ereğli Kapı Mahallesi 1406 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı İpekdal Apartmanı'nın 2. katında bulunan evinin balkonuna hava almak için çıkan astım hastası Oruç K.(41) balkon demirine yaklaştığı esnada dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine düştü. Düşme sonucu kafasında ve kolunda kırıklar oluşan Oruç K. ağır yaralandı. Durumu fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen Oruç K. ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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