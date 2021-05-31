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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hataylı ev hanımı karantinayı kazanca dönüştürdü

Hataylı ev hanımı karantinayı kazanca dönüştürdü

Biblo yapımı detay

Koronavirüs Karantina Atık Kağıt Sünnet Düğünü Aile Ekonomisi 

-Biblo boyama detay
-Lale Bal ile röportaj
-Biblo ürünleri detay

( HATAY -ÖZEL)- Evli ve 2 çocuk annesi Lale Bal, korona virüs nedeniyle evinde bulunduğu vakitler izlediği videolarla atık kağıt ve gazetelerden biblo yapmayı öğrendi HATAY

- Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da yaşayan Lale Bal, karantina sürecinde internetten izlediği biblo videolarından esinlenerek atık kağıt ve gazetelerden yaptığı eserleri kazanca dönüştürdü. Evli ve 2 çocuk annesi olan 35 yaşındaki Lale Bal, koronavirüs nedeniyle evinde bulunduğu vakitler izlediği videolarla atık kağıt ve gazetelerden biblo yapmayı öğrendi. El işçiliğini geliştiren ve zamanla daha iyi işler çıkaran Bal, bu meziyetini ticarete dönüştürdü ve aile ekonomisine katkıda bulundu. Bal, “Kış boyunca karantinada kaldığımız sürede evde canım sıkılıyordu. Ne yapacağıma karar vermekte biraz güçlük çektim. Hem eve destek hem de hobi amaçlı bir şeyler arıyordum. İnternette gezinirken bibloları gördüm. Elimde de fazla gazete ve çocuğumun dergileri olduğu için bir anda anlık bir karar ile bu işe başladım. Daha sonrasında ticarete dönüştürdüm. Çevremde çok beğenildi. Şu an ilçelerimizden ve şehir dışından da sipariş alıyorum” dedi.
Her yaptığı biblonun hikayesi olduğunu söyleyen Lale Bal, “Ürünlerimi alanlar çok memnun kalıyor. Mesela bazı bebekleri kendim tasarlıyorum. Hiçbir sitede olmayan şeyler. Anlık gelen kararla yapıyorum. Mesela bir bibloyu nişan elbisemden esinlenerek yapmıştım. Diğerini ise bir sünnet düğününde giydiğim elbiseden esinlerek oluşturmuştum. Müzik dinlerken aklıma gelen müzik aletlerini de yapıyorum, elinde saz tutan bir biblom var. Daha da ilerlemeyi düşünüyorum. Çok seviyorum bu işi, ticaretten çok hobi olarak görüyorum” diye konuştu.

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