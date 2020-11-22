HATAY - Yoğun sis

- Yollarda etkili olan sis - Araçların sisli yollarda ilerleyişi Hatay 'da yoğun sisHATAY (AA) - Hatay 'ın Antakya, Kırıkhan ve Belen ilçelerinde yoğun sis etkili oldu.Sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, Kırıkhan - İskenderun ve Antakya yolunda trafiği olumsuz etkiledi.Görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü.Trafik ekipleri sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
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