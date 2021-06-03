Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
HATAY - Yerli buğdayda bereketli hasat

HATAY - Yerli buğdayda bereketli hasat

- Hasat yapılması - Türkiye Tohumcular Birliği Başkan Yardımcısı Vehbi Eser ile röportajTürkiye - Hatay - Hatay 'da yerli buğdayda bereketli hasat - Türkiye Tohumcular Birliği Başkan Yardımcısı Vehbi Eser: - "Bugün hasadı yapılan yerli buğday çeşitlerimizde diğer tohumlara oranla rekoltede yüzde 40 artış görüldüğünü belirtmek isterim" HATAY (AA) - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde 3 çeşit yerli tohum ekili araziden buğday hasadı yapıldı. Bölge ürünlerinin verimliliği ve çeşitliliğine katkı sağlamak amacıyla Akyayla Mahallesi'nde 8 dönümlük alana ekilen tohumlar için hasat etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte 13 Yıldız Tohumculuk tarafından ekmeklik ve makarnalık olarak geliştirilen "Beyaz - 1", "Serince" ve "Cudi 63" yerli buğday çeşitleri biçerdöverle hasat edildi. Hasada katılan Türkiye Tohumcular Birliği Başkan Yardımcısı (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve milli tohumların tanıtımı için Hatay 'a geldiğini söyledi.

Makarnalık tohum "Cudi 63" ile ekmeklik tohum "Beyaz - 1" ve "Serince"nin Hatay bölgesinde ilk kez denendiğini ifade eden Eser, bunların bölge tarımı için oldukça güzel gelişmeler olduğunu ve rekolte bazında üretimin daha fazla artacağını belirtti.
Amik Ovası'nda kullanılacak yerli ve milli buğday çeşitlerinin bölge çiftçisinin yüzünü güldüreceğini anlatan Eser, şöyle konuştu: "Bu bölgeye adapte olabilecek ekimi yapılan yerli tohumların protein ve kalitesiyle verimi çok yüksektir. Tohumların hastalıklara dayanıklı olması nedeniyle ilaç kullanımına ihtiyaç duyulmayan, az gübreye yüksek tepki veren bir çeşittir. Ayrıca az su kullanımını da sağlamaktadır. Bunun için çiftçilerimizin maliyetlerini oldukça düşürecektir. Tüm Türkiye'de ekilebilecek bir çeşit olarak öne çıkıyor. Bugün hasadı yapılan yerli buğday çeşitlerimizde diğer tohumlara oranla rekoltede yüzde 40 artış görüldüğünü belirtmek isterim. Çiftçilere hayırlı olmasını dilerim."

Hastalık Tarım Muhabir Yerli Tohum İlaç Kullanımı 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement