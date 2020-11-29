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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
HATAY - Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

HATAY - Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

- Yangın anı - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Yanan evdeki hasar Hatay 'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi - Dumandan etkilenen itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale ettiHATAY (AA) - Hatay 'ın Antakya ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.Karaalibölüğü Mahallesi 2. Çalılık Sokak'ta Erhan Çayırcı'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Birinci katta başlayan yangın, kısa sürede üst kata da sıçradı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.Dumandan etkilenen bir itfaiye erine, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Polis İtfaiye Eri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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