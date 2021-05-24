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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
HATAY - Yangında 10 ton saman yandı

HATAY - Yangında 10 ton saman yandı

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - İş makinasının söndürme çalışmalarına destek vermesiHATAY (AA) - Hatay 'ın Belen ilçesinde çıkan yangında 10 ton saman yandı.Bakras Mahallesi'nde buğdaydan sonra kalan samanların ayıklanması sırasında traktörün motorundan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 10 ton saman yandı.Yangının ekili buğday alanlarına sıçrama ihtimaline karşı çiftçiler su tankerleri ve traktörleriyle yangın çevresinde nöbet tuttu.

Uttu Yangına Müdahale Trol 

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