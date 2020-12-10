Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hatay vaka artışları sonrasında sessizliğe büründü

Hatay vaka artışları sonrasında sessizliğe büründü

Cumhuriyet meydanı detay

Yükselen 

-Hürriyet caddesi detay
-Boş meydan detay
-Boş caddeler detay
-Röportajlar
-Çarşı detay
-Boş caddeler detay
-Röportajlar
-Genel detaylar

( HATAY ) HATAY

- Korona virüs vakalarının en fazla arttığı illerin başında gelen Hatay sessizliğe büründü. Hatay’da gündüz saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı. Antakya’nın en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi, Hürriyet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı gibi bölgeler de boş kaldı. Yüzde 125 vaka artışı sonrasında tedirgin olan vatandaşlar dışarıya çıkmayarak evlerinde kaldılar. Vatandaşlar daha çok evlerinde ve iş yerlerinde bulunurken, dışarıya çıkmak istemediklerini, çok tedirgin olduklarını belirttiler. Bazı vatandaşlar, Hatay için özel bir kısıtlama yapılması gerektiğini belirterek vaka artışlarının başka şekilde düşmeyeceğini söylediler. Bazı vatandaşlar ise, Hatay’da artan vaka artışları sonrasında dışarıya çıkmaya korkar olduklarını, mecburi işleri olmadığı sürece, dışarıya çıkmadıklarını söylediler. Hatay halkının yükselen vaka artışı sonrasında tedirgin olduğunu söyleyen vatandaşlar, bu yüzden kimsenin dışarı çıkmadığını belirttiler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı