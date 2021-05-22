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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
HATAY - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

HATAY - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

- Ekiplerin belirlenen adrese düzenledikleri operasyon Hatay 'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandıHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu ihbar edilen ev ve iş yerlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle arama yaptı.Güvenlik güçleri, adreslerde 67,7 gram eroin, 5,36 gram kokain, 106 uyuşturucu hap, 223,8 gram sentetik uyuşturucu ve 40,7 gram esrar ele geçirdi.Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Özel Harekat Polisleri 

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