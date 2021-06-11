HATAY - Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

- Uyuşturucu operasyonundan görüntüler - Gözaltına alınan zanlılar - Özel Harekat Polisleri Hatay 'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandıHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde 9 adrese operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.Adreslerde, 1,53 gram eroin, 13,56 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, 47,82 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 4 av tüfeği ve bunlara ait 106 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira ele geçirildi.Şüpheliler, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
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