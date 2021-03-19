HATAY - Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

- Otomobilde yapılan arama sonucu ele geçirilen uyuşturucu - Narkotik köpeğinin belirlenen adreste arama yapması - Evde yapılan arama sonucu ele geçirilen uyuşturucu Hatay 'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandıHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde uyuşturucu ticareti iddiası üzerine bir otomobilde ve evde arama yaptı.Otomobil ve adreste, 1 kilo 154 gram esrar ile 97,70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
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